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Глава МИД Венгрии приехал с визитом в Москву

Посольство Венгрии в России заявило о прибытии главы МИД Сийярто в Москву с визитом

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал с визитом в Москву. Об этом сообщили в посольстве Венгрии в России, передает ТАСС.

«Глава МИД Венгрии сегодня в Москве», — подтвердили в диппредставительстве. В посольстве не рассказали о цели визита дипломата в российскую столицу.

Ранее Сийярто раскрыл содержание новых санкций против России. По его словам, в новом пакете, согласованном Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка. «В основном речь идет о разъяснении существующих правил. (...) В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей», — сказал дипломат.

Министр рассказал, что санкции коснутся импорта золота и запрета на оказания ряда услуг российским организациям. Ограничения также будут наложены на ряд россиян и российских компаний.

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Виктория Кондратьева
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