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Венгрия раскрыла содержание новых санкций против России

МИД Венгрии заявил, что новые санкции против РФ не ограничивают перевозку энергоносителей

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В новом пакете санкций против России, согласованном Евросоюзом, нет ограничений на транспортировку энергоносителей и ограничений против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова цитирует РИА Новости.

"В основном речь идет о разъяснении существующих правил. <...> В пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", — сказал Сийярто.

По его словам, очередные ограничения, согласованные Европой, предполагают запрет на импорт золота, запрет на оказания ряда услуг российским организациям (бухгалтерских, аудиторских, налоговых и консалтинговых) и некоторые другие меры, включая ужесточение торговли товарами двойного назначения. Под санкции также попадут ряд лиц и организаций из России, добавил министр.

По данным СМИ, в рамках седьмого пакета были также скорректированы некоторые ограничения — целью было устранение проблем с экспортом продовольствия из России. Предыдущие санкции предполагалось изменить так, чтобы устранить неверные трактовки правил захода российских судов в европейские порты.

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Платон Щукин
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