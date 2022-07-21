Иностранные банки в России начали искать замену уехавшим из страны сотрудникам

Reuters: Райффайзенбанк, Citi и итальянские банки начали поиск персонала в России

Российские подразделения иностранных банков Citi и Raiffeisen Bank в июле начали искать сотрудников на замену тем, кто уехал из страны из-за спецоперации. Найм персонала происходит на фоне попыток компаний покинуть Россию, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В этом месяце банки увеличили число вакансий в России, по данным, которые предоставила агентству ведущая рекрутинговая компания Headhunter. Агентство сообщило, что Райффайзенбанк разместил 276 вакансий, в то время как Citi — 84 вакансии. Новых сотрудников искали также в итальянских ЮниКредитБанке (входит в группу UniCredit Group) и Intesa Sanpaolo. Однако там количество вакансий намного меньше.

«Открывшиеся вакансии связаны с тем, что многие сотрудники уехали из России после [начала спецоперации на Украине] 24 февраля. Они просто встали, уволились и сбежали на волне паники. Так что есть вакансии, которые нужно заполнять», — рассказал источник Reuters.

Однако информацию Reuters о резко выросшем числе вакансий Райффайзенбанка опровергли в пресс-службе компании. Банк заявил, что рост мог быть связан с регулярным техническим обновлением уже существующих объявлений о найме на платформе Headhunter, передает ТАСС.

На фоне введения западных санкций из-за спецоперации на Украине деятельность в России приостановили или захотели приостановить крупнейшие иностранные банки. Некоторые из них, например, Citigroup Inc и UniCredit Group сообщали, что рассматривают возможность продажи своих активов в стране. В середине июля замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока дочерние компании российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать.

Россию уже покинула Societe Generale, которая продала российский бизнес «Интерросу» Владимира Потанина, Raiffeisen Bank International рассматривает варианты ухода с рынка. О намерении покинуть Россию заявил также крупнейший банк Великобритании HSBC.