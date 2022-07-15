Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российские власти решили помешать уходу иностранных банков

Минфин будет отклонять обращения о продаже «дочек» иностранных банков в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать, сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

«Мы не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать в части разрешения на продажу активов иностранных банков в России. Если будут поступать обращения, будем отклонять», — рассказал Моисеев о решение властей помешать уходу финансовых организаций. Он добавил, что у российских госбанков, которые находятся под санкциями, возникли довольно серьезные проблемы.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

В некоторых случаях даже наблюдается такое, что иностранные регуляторы устраняют право акционера управлять, добавил Моисеев. Он также сказал, что Минфин может поддержать идею по передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.

На фоне введения западных санкций из-за спецоперации на Украине деятельность в России приостановили крупнейшие иностранные банки. Так, компания Societe Generale продала российский бизнес «Интерросу» Владимира Потанина, а Raiffeisen Bank International рассматривает варианты ухода с рынка. О намерении покинуть Россию заявил итальянский банк UniCredit, а также крупнейший банк Великобритании HSBC.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД
В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта
Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность
Врач назвал опасные для дачников растения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.