«Один из самых надежных банков России» задумался над уходом из страны

Bloomberg: британский HSBC намерен продать бизнес в России Экспобанку

Международная финансовая группа, крупнейший банк Великобритании HSBC задумал уйти из России и продать свое подразделение в стране — потенциальным покупателем называют Экспобанк. О намерении HSBC узнал Bloomberg. По рейтингу Forbes, HSBC в 2022 году стал одним из самых надежных банков России.

Источники агентства, знакомые с ходом переговоров двух банков, рассказали, что сделка близка к завершению. Экспобанк не первый раз интересуется приобретением российского бизнеса иностранных компаний, решивших покинуть рынок. Ранее стало известно о намерении Экспобанка стать владельцем Ситибанка, подразделения американского финансового конгломерата CitiGroup. Среди других претендентов на покупку Ситибанка фигурировали страховая компания «Ресо-Гарантия» и Росбанк Владимира Потанина.

По сообщениям СМИ, HSBC остановил розничный бизнес в России несколько лет назад и сосредоточился на обслуживании корпоративных клиентов. По состоянию на июнь 2021 года активы российского подразделения составили 89,9 миллиарда рублей (1,4 миллиарда долларов).

На фоне введения западных санкций из-за спецоперации на Украине деятельность в России приостановили крупнейшие иностранные банки в стране. Так, компания Societe Generale продала российский бизнес «Интерросу» Владимира Потанина, а Raiffeisen Bank International рассматривает варианты ухода с рынка. 5 июля о намерении покинуть Россию заявил итальянский банк UniCredit. Компания планирует уход с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится.