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Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников

Роструд предостерег компанию IKEA от нарушения прав российских работников

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) направила компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в отношении российских работников. Об этом сообщает РБК.

Несмотря на действующий до конца этого года мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, Роструд рассматривает возможность провести проверку по факту нарушения трудовых прав сотрудников IKEA. С такой инициативой в конце июня выступила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулировании социально-трудовых отношений.

Внеплановые проверки, согласно постановлению правительства, допустимы только в исключительных случаях, например, по поручению президента, премьер-министра или его заместителей. На данный момент соответствующего распоряжения от членов правительства не поступало.

Роструд также сообщил, что не получал массовых обращений с жалобами от сотрудников компании. В торговой сети прокомментировали ситуацию, заявив, что IKEA соблюдает российское законодательство.

В середине июля 2022 года российские сотрудники IKEA организовали масштабный протест с требованием сохранить рабочие места и обсудить условия, на которых бизнес будет передан новому владельцу.

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Варвара Кузьмина
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