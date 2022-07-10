Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест

Сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий работодателя в России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России сотрудники сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий шведского работодателя. Они требуют обсудить условия передачи бизнеса новому владельцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне также выступают за сохранение рабочих мест. По словам участников протестной акции, шведский владелец пытается извлечь большую выгоду из всей ситуации и предлагает сотрудникам в России сразу несколько окладов, чтобы те покинули компанию добровольно.

Сотрудники фотографируются с табличками «Икеа, мы остаемся» и размещают снимки в соцсетях. Предполагается, что если более 50 процентов сотрудников присоединятся к данной акции, шведский владелец обязан будет пойти на переговоры.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подключился к судебному разбирательству с компанией IKEA, покидающей российский рынок. В ведомстве пояснили, что российские юрлица, действующие от лица иностранных брендов, несут ответственность перед своими клиентами.

IKEA, закрыв магазины, пыталась провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров, однако приостановила ее 8 июля. «Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится», — заявили в компании и добавили, что в настоящий момент сотрудники обрабатывают уже принятые заказы.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине
Стало известно о блокировании ФРГ помощи для Украины на миллиарды евро
У детской площадки в Подмосковье заметили шкуру барана
В российский детский лагерь после отбоя ворвался неизвестный
Звезда «Стражей Галактики» извинился перед чемпионом UFC
Захарова заявила о необходимости пресс-секретаря Белого дома врать
Российская семья отравилась газом в частном доме
Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест
Летевший из Москвы самолет экстренно сел из-за неадекватного пассажира
Инфекционист предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.