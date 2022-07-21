В Госдуме заявили об интересе Запада в открытии второго фронта в Молдавии

Депутат Картаполов: Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что западные страны заинтересованы в открытии «второго фронта» в Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая может стать премьером страны, ранее говорила о поставках современного оружия Кишиневу — при том что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее конституции.

«Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии», — подчеркнул Картаполов.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не допустит сценария с выводом миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии. По утверждению сенатора, миротворческие силы, в которых участвуют и российские военные, всегда были «оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра».