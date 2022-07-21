В Совфеде ответили на вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья

Зампред комитета Совфеда Джабаров исключил вывод миротворцев России из Приднестровья

Россия не допустит сценария с выводом миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии. Так на соответствующий вопрос ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам сенатора, миротворческие силы, в которых участвуют и российские военные, всегда были «оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра».

Все попытки Кишинева усомниться в роли миротворцев, а также продавить изменение формата миротворческой операции с выводом российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития, заявил Джабаров.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев предупредил о риске войны с Молдавией из-за возможного выхода Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе.

Приднестровский конфликт начался в 1991 году между Молдавией и ПМР. В настоящее время не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В регионе находятся миротворцы, среди которых есть российские войска. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских сил из ПМР.