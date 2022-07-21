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Разработана диагностика заболевания по слезам

ACS Nano: разработано способное определять заболевание по слезам устройство iTEARS

Фото: Shutterstock

Команда международных ученых из Вэньчжоуского медицинского университета и Гарвардской медицинской школы разработала новый метод диагностики для людей с диабетической ретинопатией. Выявлять заболевание теперь предлагается по слезам. Работа описана в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.

Специалисты создали специальную наномембранную тест-систему iTEARS. Устройство способно выделять из слезной жидкости экзосомы — крошечные пузырьки, содержащие определенные РНК и белки, выделяемые клетками. Эти соединения и ранее использовали для выявления заболеваний, однако метод, в основном, основывался на опросе пациента, что не всегда было точным.

Изначально iTEARS было разработано для выявления экзосом из мочи или плазмы, но после модификации его удалось приспособить под слезы. Устройство выдает результат всего через пять минут после введения образцов. Предварительные испытания показали положительные результаты у людей с диабетической ретинопатией.

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Елена Апазиди
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