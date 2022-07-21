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Сын Джона Леннона объяснил причину смены имени

Сын Джона Леннона Джулиан объяснил причину смены имени

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Рок-певец и сын музыканта Джона Леннона Джулиан Чарльз объяснил, почему он сменил имя. Его слова передает Independent.

По словам Леннона-младшего, свое имя он сменил по причине того, что его постоянно сравнивали с отцом.

«Изначально меня звали Джон Чарльз Джулиан Леннон. Всякий раз, нужно было представиться, или, взять к примеру, посадочные талоны — там ведь всегда используется только первое имя, и поэтому я всегда был "Джоном Ленноном"», — рассказал сын основателя группы The Beatles.

Свое имя Джулиан сменил в 2020 году. Сын покойного певца добавил, что принял такое решение не потому, что стыдился или не уважал своего отца.

«Все, что я сделал, это поменял местами "Джон" и "Джулиан", так что я Джулиан Чарльз Джон Леннон. Только и всего, но для меня это другой мир. Я просто хотел быть собой», — пояснил он.

Музыкант также подчеркнул, что ему было важно, чтобы о нем говорили, как о Джулиане, а не о «сыне Джона».

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Дениза Мацаева
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