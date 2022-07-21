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Соавтор Гарри Стайлса купил дом в Голливуде

Соавтор Гарри Стайлса Тайлер Джонсон купил дом в Голливуде за 2,9 миллиона долларов

Фото: Cedrick Jones / Wikipedia

Музыкальный продюсер и автор песен Тайлер Джонсон купил дом в Лос-Анджелесе. Соавтор известного певца Гарри Стайлса заплатил за особняк 2,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Объект располагается в районе Голливуд-Хиллз. Он был построен в 1950-х годах и недавно прошел через реновацию. В прошлом в доме проживал звезда сериала «Анатомия страсти» Кевин Маккидд — в 2020 году актер продал особняк за 1,8 миллиона долларов. Джонсон стал владельцем, заплатив на 600 тысяч долларов больше изначальной цены, чтобы перебить предложение другого потенциального покупателя.

Площадь дома составляет 158 квадратных метров. В нем есть две спальни и две ванные, гостиная, кухня со столовой, а также гараж. Интерьер отличается высокими потолками и деревянными полами. Помещения оформлены в белых и коричневых тонах с яркими акцентами. Территория снаружи вымощена каменной плиткой, на ней находится терраса, бассейн, фонтан и отдельная постройка, которую можно использовать в качестве офиса или студии.

В мае дом в Голливуде приобрела звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой. Актриса заплатила за двухэтажный особняк 2,3 миллиона долларов.

Александра Качан
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