Звезда фильма «Сплит» купила особняк в Голливуде

Актриса Аня Тейлор-Джой купила дом в Голливуде за 2,3 миллиона долларов

Американская актриса Аня Тейлор-Джой купила особняк в центре Лос-Анджелеса. Звезда фильмов «Сплит» и «Ход королевой» заплатила за недвижимость в районе Голливуд Хилс 2,3 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Согласно неподтвержденным данным, в прошлом в доме жили актеры Роберт Дауни-младший, Йен Маккеллен и Дэниел Крейг. Объект окружен живой изгородью и массивными воротами. На участке в 0,04 гектара располагаются зона барбекю, джакузи и просторная терраса.

Площадь двухэтажного дома с тремя спальнями и двумя ванными составляет 213 квадратных метров. Внутри имеются библиотека, оборудованная высококачественной техникой кухня, столовая с каменным камином, лоджия и кабинет с выходом на задний двор. Хозяйская спальня отличается сводчатым потолком и выходом на террасу с видом на бульвар Сансет. Интерьер оформлен с использованием натуральных материалом — полы, некоторые стены, окна и лестница выполнены из дерева.

В марте особняк в Голливуде приобрела актриса Мила Йовович. Звезда фильма «Пятый элемент» заплатила за трехэтажный дом с шестью спальнями 10,2 миллиона долларов.