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Описана политика Британии при избрании Трасс премьером

Политолог Калачев назвал Лиз Трасс сложным партнером для России

Фото: Martyn Wheatley / globallookpress.com

При избрании главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страна продолжит курс на укрепление военной мощи, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, Трасс будет сложным партнером для России. Политику Британии при победе Трасс на выборах специалист описал в разговоре с «Лентой.ру».

«У Лиз Трасс прекрасный послужной список, хорошее образование, она безусловно харизматична и она, конечно, относится к числу реальных ястребов», — отметил политолог.

По мнению Калачева, Трасс с большой долей вероятности займет пост премьер-министра. «Британия уже привыкла к женщинам-премьерам. Англичанам предложили выбор между индуистом-миллиардером и реинкарнацией Маргарет Тэтчер. Думаю, что фигура Лиз Трасс для них предпочтительнее», — высказался политолог.

По его мнению, глава МИД Великобритании при получении поста премьер-министра будет придерживаться линии преемственности по отношению политики покинувшего кресло главы правительства страны Бориса Джонсона. Говорить о том, что Трасс будет мягче не приходится, добавил специалист.

«Я от нее не жду каких-то резких поворотов в британской политике по сравнению с тем, что было при Джонсоне. Я думаю, что это будет последовательно-преемственная линия», — отметил Калачев.

При Трасс не стоит ждать потепления во взаимоотношениях России и Великобритании, подчеркнул политолог. «Трасс в числе тех, кто считает, что судьба украинского кризиса решается на поле боя, и что Великобритания должна сделать все для того, чтобы Украина одержала победу», — высказался он.

Партнером Лиз Трасс будет весьма и весьма сложным

Константин Калачевполитолог

По мнению Калачева, Трасс будет продолжать курс на укрепление военной мощи. «Британская армия и так выглядит весьма солидно, особенно солидно выглядит британский морской флот. Также у Британии около 300 ядерных зарядов. Собственно все те планы, которые озвучивались ранее, включая присутствие британского флота в Черном море, я думаю, она будет пытаться реализовывать», — предположил политолог.

Ранее сообщалось, что в финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и Лиз Трасс.

В среду, 20 июля, глава так называемого Комитета 1922 (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил итоги пятого раунда внутрипартийного голосования. Он сообщил, что младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила меньше всего голосов (105) и выбывает из борьбы.

По его словам, Риши Сунак упрочил свое лидерство, набрав 137 голосов, в свою очередь Лиз Трасс заручилась поддержкой 113 депутатов. Теперь Сунак и Трасс в качестве «финалистов» будут вдвоем участвовать в голосовании консерваторов. До 5 сентября проголосовать должны порядка 200 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании.

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Виктория Немис
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