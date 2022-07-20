Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии

Sky News: финалистами в борьбе за пост премьер-министра Британии стали Сунак и Трасс

В финал борьбы за пост премьера Британии вышли два кандидата — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и действующая глава министерства иностранных дел страны Лиз Трасс. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на итоги голосования.

В среду, 20 июля, глава так называемого Комитета 1922 (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил итоги пятого раунда внутрипартийного голосования. Он сообщил, что младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт получила меньше всего голосов (105) и выбывает из борьбы.

По его словам, Риши Сунак упрочил свое лидерство, набрав 137 голосов, в свою очередь Лиз Трасс заручилась поддержкой 113 депутатов. Теперь Сунак и Трасс в качестве «финалистов» будут вдвоем участвовать в голосовании консерваторов. До 5 сентября проголосовать должны порядка 200 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании.

В ходе предыдущего раунда выборов премьер-министра королевства экс-глава Минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов. За Сунака проголосовали 118 депутатов.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.