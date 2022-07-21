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Стало известно о воюющих на стороне ДНР африканцах и американцах

Офицер НМ заявил о воюющих на стороне ДНР добровольцах из США, Камеруна и Франции

Фото: Baz Ratner / Reuters

На стороне Донецкой народной республики (ДНР) по-прежнему воюют множество добровольцев из других стран, в том числе западных. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Хохол.

По словам офицера, в его подразделении, которое наступает в направлении Авдеевки, сражаются граждане США, Камеруна и Франции. Командованию известно, что они хорошо мотивированы и осознают, «на какой стороне нужно сражаться».

«Те люди, которые прекрасно понимают, что тут происходит, прекрасно понимают тот обман, который им преподносят», — сообщил Хохол, не став раскрывать личности бойцов.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о взятии Авдеевки в полукольцо. В двух районах была перекрыта дорога, соединяющая Авдеевку и Константиновку.

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Алевтина Запольская
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