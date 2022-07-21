Серебренников сообщил о выплате Абрамовичем штрафа по делу «Седьмой студии»

Режиссер Серебренников рассказал о выплате Абрамовичем ₽129 млн по делу «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что ущерб почти в 129 миллиона рублей по делу «Седьмой студии» вместо его фигурантов возместил российский олигарх Роман Абрамович. Запись их разговора доступна на YouTube.

«Это сделал не он лично, какие-то структуры, с ним близкие. Потому что, разумеется, у меня таких денег никогда не было, нет и, наверное, не будет», — сказал режиссер.

По его словам, инициатором выплаты стал сам предприниматель. «Знаешь, я никого не просил. Я знаю через адвокатов, через людей, с которыми я как-то тогда общался, потому что прямой связи у нас с ним не было, что он ощущал несправедливость данного дела, и ему, видимо, хотелось, чтобы оно как-то быстрее закончилось», — отметил Серебренников.

Ранее Серебренников объяснил свою просьбу снять санкции с Абрамовича. Он пояснил, что призвал отказаться от санкций в отношении бизнесмена из-за помощи режиссеру Андрею Звягинцеву. По его словам, именно Абрамович оплатил лечение Звягинцева, у которого из-за тяжело перенесенного коронавируса начался сепсис, а легкие были поражены на 90 процентов. Он провел несколько недель в медикаментозной коме.