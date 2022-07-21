В открывшемся магазине Levi's с новым названием цены выросли почти в два раза

Стали известны подробности открытия магазина Levi's с новым названием JNS в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Отмечается, что торговую точку выкупила российская компания Sport Point, которая в том числе занимается дистрибуцией брендов Under Armour, Puma, Nike. В ближайшее время в указанном бутике планируется реализовывать оставшуюся на складах продукцию американской марки Levi’s, однако впоследствии он может стать мультибрендовым.

При этом, согласно публикации, цены в новом магазине выросли почти в два раза. Так, стоимость джинсов Levi's 501 в настоящий момент составляет 12 900 рублей.

Еще один бутик JNS должен открыться в торговом центре «Атриум» до 24 июля, указывает Telegram-канал со ссылкой на сотрудника торговой точки.

20 мая стало известно, что магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay возобновили свою работу в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга под новыми названиями. Польский производитель одежды LPP продал российское подразделение китайскому консорциуму.