Тучная певица наклеила скотч на тело вслед за Ким Кардашьян и рассмешила фанатов

Певица Lizzo наклеила скотч Balenciaga на тело вслед за Ким Кардашьян и рассмешила фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, повторила образ бизнесвумен Ким Кардашьян и рассмешила фанатов. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тучная хип-хоп-исполнительница поделилась роликом, на котором видно, что она вслед за Кардашьян наклеила желтый скотч со словом Balenciaga на все тело, создав тем самым иллюзию облегающего комбинезона. Последняя появлялась в таком же наряде на показе бренда, который состоялся в рамках Недели моды в Париже в марте.

На размещенных кадрах она танцует с распущенными волосами под собственный трек About Damn Time. «Я сумасшедшая. Просто слушайте песню и ничего не спрашивайте», — пошутила знаменитость в описании к посту, который набрал четыре миллиона просмотров.

Подписчиков развеселила публикация Lizzo, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «На тебе смотрится даже лучше», «Ты самая смешная», «Я сейчас умру от смеха», «Лучшая знаменитость», «У меня все же есть вопросы», «Ким, подвинься!», «Выглядишь лучше, чем Кардашьян», «Как же смешно», «Не могу остановиться смеяться», — высказывались они.

В ноябре 2021 года Lizzo прошлась по улицам Лос-Анджелеса в костюме Малыша Йоды в честь Хеллоуина и стала мемом в соцсетях. Папарацци сняли поп-исполнительницу в бежевом длинном пальто и светлом парике. Ее образ дополнил зеленый грим, а также длинные уши и ногти.