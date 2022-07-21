Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам

Психолог Шалдыбина: долгий взгляд в глаза и открытая поза выдают симпатию собеседника

Открытая поза и долгий взгляд в глаза выдают симпатию собеседника, уверена психолог, кандидат психологических наук Ольга Шалдыбина. Способ определить заинтересованность по скрытым сигналам она назвала в интервью для «Доктор Питер».

По словам психолога, людям обычно нравятся те, у кого схожие ценности и похожие воззрения на мир. Шалдыбина объяснила, что такая информация друг о друге считывается крайне быстро и чаще всего приводит к взаимной симпатии. «Сходство по тем или иным признакам — начало каких-либо отношений», — заявила она.

Распознать зарождающиеся чувства или как минимум заинтересованность можно, как считает психолог, по невербальным сигналам в поведении собеседника. Первый из них — «отзеркаливание» жестов, тона голоса или манер. По ее словам, часто собеседник неосознанно перенимает особенности поведения человека, к которому испытывает симпатию. Использование схожих жаргонизмов или речевых оборотов — еще один характерный признак. Шалдыбина уверена: те, кто испытывает взаимные чувства, будут применять похожие конструкции речи или даже разговаривать с одинаковой скоростью.

Если собеседник сокращает дистанцию и пытается стать ближе на физическом уровне, то это, по мнению врача, является сигналом о доброжелательности и готовности сотрудничать. Она объяснила, что обычная социальная дистанция между людьми начинается примерно от полутора метров, а интимная — составляет менее сорока пяти сантиметров, поэтому если люди находятся слишком близко друг к другу, то можно говорить о взаимных чувствах. При этом если кто-то один испытывает симпатию, а его визави нет, то их общение будет напоминать «танец»: один будет все время стараться приблизиться, а второй — отдалиться, подчеркнула Шалдыбина.

Психолог также отметила, что заинтересованность собеседника можно оценить по вопросам, которые он задает во время общения: нужно обратить внимание, являются ли эти вопросы формальными или направлены на то, чтобы узнать больше подробностей. Интерес также выдаст поза, в которой находится визави. По словам эксперта, если его туловище и стопы развернуты в сторону собеседника — это точно свидетельствует о готовности к общению.

Еще одним явным признаком симпатии является долгий зрительный контакт. Если при общении собеседник смотрит в глаза дольше обычного и не отрывает взгляд, то, по мнению Шалдыбиной, в таком случае можно с уверенностью говорить о романтических чувствах.

В заключение эксперт отметила: чтобы вызвать симпатию при первой же встрече, достаточно применить все вышеперечисленные приемы — копировать жесты и речь, постепенно сокращать дистанцию, поддерживать зрительный контакт и проявлять искреннюю заинтересованность в партнере.

До этого сексологи разрешили иногда ненавидеть партнера. Психотерапевт, специалистка в области отношений Кэти Пресс объяснила, что иногда мысль «я тебя ненавижу» может стать поводом для работы над отношениями.