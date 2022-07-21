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Путин дал гражданство французу Пьеру Малиновски

Президент Путин подписал указ о приеме в гражданство России француза Пьера Малиновски
Пьер Малиновский

Пьер Малиновский. Фото: Franco-Russian / Wikimedia

Глава Фонда развития российско-французских стратегических инициатив Пьер Малиновски стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его копия опубликована на официальном портале правовой информации.

В данном документе сказано, что француз, родившийся 5 августа 1987 года в Реймсе, принят в российское гражданство.

Малиновски восемь лет служил во французской армии, принимал участие в военных операциях в Ливане, Африке и ОАЭ, но оставил службу после ранения. Затем был членом Европейского парламента, где занимался вопросами отношений с Россией. С 2017 года живет в Москве и организовывает исторические проекты, в основе которых общая история России и Франции — в частности, он учредил Фонд развития российско-французских исторических инициатив.

В октябре 2021 года латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро стала гражданкой России. По ее словам, получить российский паспорт она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. «Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло», — призналась она.

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Варвара Кошечкина
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