Рики Мартин выиграл суд против племянника по делу о сексуальном насилии

Племянник Рики Мартина, обвинивший певца в сексуальном насилии, отозвал свой иск

Пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин выиграл суд против своего 21-летнего племянника. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, родственник исполнителя Деннис Ядиэль Санчес отозвал свой иск. Дело, по которому Мартин мог быть приговорен к 50 годам тюрьмы, было закрыто по единоличному решению племянника «без какого-либо внешнего влияния или давления», рассказали юристы Мартина.

Ранее Санчес обвинял 50-летнего музыканта в сексуальном насилии. Как утверждал Деннис, его дядя проявлял к нему физическую и психологическую агрессию в течение семи месяцев. Рики категорически отрицал обвинения, заявляя о том, что у него никогда не было сексуальных отношений с родственником. Юристы певца высказали мнение о том, что у племянника есть проблемы с психикой.

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне обвинил продюсера «Рокки» в удержании его доли с фильма.