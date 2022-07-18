Сильвестр Сталлоне обвинил продюсера «Рокки» в удержании его доли с фильма

Сильвестр Сталлоне обвинил продюсера «Рокки» Ирвина Уинклера в удержании его доли с фильма

Американский актер Сильвестр Сталлоне высказался против продюсера «Рокки» Ирвина Уинклера, обвинив кинодеятеля в удержании его значительной финансовой доли с франшизы о боксере. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

76-летний Сталлоне опубликовал на своей странице в социальной сети портрет Уинклера в виде змеи с острым языком. Картинка сопровождалась подписью с критикой в адрес режиссера.

«Ирвин контролировал "Рокки" более 47 лет, а теперь и "Кридом", и я хотел бы получить хотя бы часть того, что принадлежит мне по праву. Прежде чем все это досталось его детям. Думаю, это было бы справедливым решением со стороны 93-летнего джентльмена», — написал актер.

Сталлоне также признался, что это болезненная для него история, и он бы хотел «оставить что-то от "Рокки" для своих детей».

Сталлоне сыграл боксера Рокки Бальбоа во всех шести оригинальных фильмах о спортсмене, в пяти из которых он также выступил сценаристом и режиссером. В последние годы актер начал высказываться по поводу отсутствия у него прав собственности на популярные кинофраншизы, над которыми он работал.

Первый фильм о Рокки вышел в 1976 году. При бюджете в 1,1 миллиона долларов драма стала самой кассовой картиной в американском кинопрокате и заработала во всем мире 225 миллионов долларов.

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