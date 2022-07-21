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Медведь вышел к отдыхающим на Байкале туристам

В Бурятии медведь вышел к туристам, отдыхающим на Байкале

Фото: Unsplash

В Бурятии медведь вышел к туристам, которые отдыхали на озере Байкал. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает «МК».

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 21 июля в Кабанском районе республики. Трое туристов ночевали в палатках неподалеку от села Заречье, рядом был припаркован их автомобиль.

Отмечается, что животное сначала попыталось пробраться в машину, надеясь найти в ней что-то съедобное, однако сделать это ему не удалось. Тогда медведь решил съесть продукты, которые туристы оставили возле своих палаток. После этого он вернулся в лес.

В результате визита хищника люди не пострадали — животное не стало трогать палатки, где они находились. При этом медведь повредил автомобиль, в который пытался залезть.

Ранее сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области популярный турмашрут — Большую Байкальскую тропу — временно закрыли из-за медведей. На маршруте у озера Байкал заметили медведицу с детенышем.

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Варвара Кошечкина
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