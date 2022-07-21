Ледники Гренландии потеряли миллиарды тонн воды за день

CNN: ледники Гренландии потеряли шесть миллиардов тонн воды за день

Аномальная жара в Северной Гренландии привела к ускоренному таянию. За день ледники потеряли миллиарды тонн воды, сообщает CNN.

Температура достигла 16 градусов Цельсия — на десять градусов теплее, чем обычно для этого времени года. С 15 по 17 июля с тающего льда в океан попало шесть миллиардов тонн воды. Таким объемом жидкости можно заполнить 7,2 миллиона бассейнов олимпийского размера. В Национальном центре данных о снеге и льде при Университете Колорадо отметили, что скорость, с которой таяли ледники на этой неделе, не является нормальной.

«Меня это определенно беспокоит. Вчера мы выходили на улицу в футболках — такого никто не ожидал», — пояснил ученый Куталмис Сайлам, который на данный момент проводит исследования в Гренландии. Если ледники острова полностью растают, уровень Мирового океана поднимется на 7,5 метра.

В апреле рекордное потепление и усиленное таяние льда зафиксировали в Антарктиде. Средняя температура превысила обычную на 35 градусов Цельсия. Большие куски айсбергов откалывались от континента и попадали в океан — размер одного из таких айсбергов близок к размеру французского острова Корсика.