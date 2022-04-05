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В Антарктиде рекордно потеплело

Средняя температура в Антарктиде превысила обычную на 35 градусов

Фото: Natalie Thomas / Reuters

В Антарктиде рекордно потеплело — средняя температура на континенте значительно выросла. Об этом сообщила телевизионная группа французских документалистов, вернувшаяся из многодневной командировки на континент, слова исследователей передает FranceInfo.

Во время поездки команда документалистов и ученых вела наблюдения за температурными колебаниями в Антарктиде. Глава группы режиссер Джеральдин Данон заявила, что результаты не внушили оптимизма. По ее словам, средняя температура на континенте на 35 градусов Цельсия превысила обычную. «Если раньше в это период она была от минус 45 до минус 50, то сейчас всего минус 15 градусов по Цельсию. И это не внушает оптимизма. Мир на грани природной катастрофы», — пояснила Данон.

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Кроме того, исследователи отметили таяние ледников. От Антарктиды откалываются массивные айсберги, которые затем уходят в открытый океан. Среди последних таких айсбергов — кусок льда размером с французский остров Корсика, площадь которого составляет восемь тысяч квадратных метров. Ученые подчеркивают, что постепенно исчезающий лед становится тоньше с каждым годом. Последние исследования показывают, что с 1992 года Антарктида потеряла три триллиона тонн льда.

В феврале на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру — плюс 12 градусов Цельсия. Ученые связывают аномальное потепление с явлением «атмосферной реки» — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Явление усилилось за счет теплого ветра с гор.

Александра Качан
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