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В Антарктиде рекордно потеплело

Температурный рекорд +12,7° зафиксирован на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде

Фото: ravas51 / Wikimedia

В Антарктиде на украинской станции «Академик Вернадский» зафиксировали температурный рекорд. Как сообщает Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook, температура поднялась до плюс 12,7 градуса Цельсия.

Аномальное потепление было отмечено и на других антарктических станциях на острове Кинг-Джордж, расположенном к северу от «Вернадского». Ученые связывают повышение температуры с явлением «атмосферной реки» — это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, быстро перенесшей теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду. Явление усилилось за счет эффекта «горного фена» — так называют теплый ветер с гор.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году — тогда температура поднялась до 11,7 градуса Цельсия. Ученые отметили, что такие температурные рекорды настораживают, так как являются одним из свидетельств изменения климата.

Ранее в феврале ученые зафиксировали беспрецедентную скорость таяния ледников в Антарктиде. Такой процесс может привести к значительному повышению уровня моря. Рекордное количество льда теряют ледники Пайн-Айленд и Туэйтса, считающиеся самыми опасными.

Александра Мирошникова
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