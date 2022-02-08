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Радары зафиксировали беспрецедентное таяние ледников в Антарктиде

В Западной Антарктиде зафиксировали высокую скорость отступления ледников из-за таяния

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Ученые Хьюстонского университета совместно с коллегами из Германии, Франции и Италии зафиксировали беспрецедентную скорость отступления ледников в море Амундсена в Западной Антарктиде. Плавучая часть этих ледников сдерживает массу льда, находящуюся на берегу, и ее соскальзывание может привести к значительному повышению уровня моря. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Известно, что район залива моря Амундсена, в который опускаются ледники Пайн-Айленд, Туэйтса, Поупа, Смита и Колера, вносит основной вклад в повышение уровня моря. По подсчетам, вся масса льда, что находится выше береговой линии, эквивалентна повышению уровня моря на 1,2 метра. Ледники Пайн-Айленд и Туэйтса, считающиеся самыми опасными, теряют рекордное количество льда, однако исследователи заметили, что и остальные ледники отступают из-за явления, называемого нестабильностью морского ледяного щита. Оно происходит, когда теплые морские воды подмывают линию заземления — границу между плавучей частью ледника и той его частью, что он лежит на дне.

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Начиная с 2014 года, исследователи наблюдали отступление линии заземления у ледников Поупа, Смита и Колера с помощью интерферометрических радаров с синтезированной апертурой (InSAR) на борту спутников COSMO-SkyMed. Эти данные были объединены с цифровыми моделями высот ледяной поверхности, созданными на основе наблюдения радиолокационного спутника TanDEM-X.

Оказалось, что в 2017 году ледник Поуп отступил на 3,5 километра всего за 3,6 месяца, то есть скорость составила 11,7 километра в год. В 2016-2018 годы ледник Смита отступал на два километра в год, а Колер — на 1,3 километра в год. Хотя в 2018-2020 годах отступление замедлилось, ежегодные темпы отступления все равно выше, чем предполагают численные модели, и больше, чем скорости отступления других ледников Антарктиды и Гренландии. Даже ледники Туэйтса и Пайн-Айленд отступают с меньшей скоростью — на один километр в год. Авторы работы объясняют быстрое отступление таянием льда в образующихся полостях у линии заземления, куда проникает морская вода.

Хотя потенциальный вклад изученных ледников в повышение уровня моря оценивается всего лишь в шесть сантиметров, ученые подчеркивают, что процессы, вызывающие отступление, действует на все ледники Западной Антарктиды, в том числе и на самые опасные. В будущем результаты помогут точнее определить максимальный вклад этого региона в повышение уровня моря в ближайшие десятилетия.

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Александр Еникеев
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