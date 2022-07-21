Украинские военные начали минировать территории под Харьковом

РИА Новости: ВСУ начали дистанционно минировать территории под Харьковом минами ПФМ-1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют территории под Харьковом с помощью «Лепестков» — мин ПФМ-1. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, множество таких мин разбросаны прямо у границы с Россией в районе села Избицкое. Как рассказали бойцы одного из полков резервистов Луганской народной республики (ЛНР), дистанционное минирование с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинские военные применяют постоянно.