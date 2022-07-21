Минобороны заявило о перехвате восьми снарядов украинских РСЗО «Ураган»

Минобороны заявило, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг, 21 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о сбитом вертолете Ми-8 воздушных сил Украины и пяти беспилотниках ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов и 762 боевые машины РСЗО, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Он заявил также, что о помощи попросили республики Донбасса.

20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.