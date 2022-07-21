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Минобороны заявило о перехвате восьми снарядов украинских РСЗО «Ураган»

Минобороны заявило, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО «Ураган» ВСУ

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Херсонской и Харьковской областях. Об этом в четверг, 21 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о сбитом вертолете Ми-8 воздушных сил Украины и пяти беспилотниках ВСУ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов и 762 боевые машины РСЗО, добавили в Минобороны.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Он заявил также, что о помощи попросили республики Донбасса.

20 июля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе.

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Евгения Куликова
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