Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС

Минобороны: украинская атака на Запорожскую АЭС лишь случайно не привела к катастрофе

Атака украинских беспилотников 18 июля по Запорожской АЭС лишь по счастливой случайности не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны рассказал, что 18 июля два дрона-камикадзе нанесли удар по объектам на территории атомной станции. При этом один беспилотник был уничтожен на подлете.

Первая удачная атака на атомный объект произошла 18 июля, в понедельник. Тогда пострадали 11 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Следующая атака последовала в среду, 20 июля. Украинская армия нанесла по АЭС четыре удара с помощью беспилотников-камикадзе, однако реакторная часть объекта не пострадала.