ВКС России сбили украинский Су-25 в Краматорске

Минобороны заявило об уничтожении ВКС России самолета Су-25 ВСУ в районе Краматорска ДНР

За минувшие сутки Воздушно-космические силы России сбили самолет Су-25, принадлежащий Воздушным силам Украины (ВСУ), в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом доложил журналистам в четверг, 21 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Первомайское Николаевской области, пояснили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки удалось сбить пять беспилотников противника в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка ДНР.

«Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области», — заявил Конашенков.

Накануне авиация ВКС России в воздушном бою уничтожила два украинских самолета — МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР).

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.