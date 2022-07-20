Минобороны отчиталось об уничтожении МиГ-29 и Су-25 ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС РФ уничтожили один МиГ-29 и один Су-25 ВСУ

Авиация воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила два украинских самолета — МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 20 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отчитались, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 259 самолетов, 143 вертолета, 1572 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 20 июля Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад» в спецоперации. Им оказался генерал-лейтенант Андрей Сычевой.