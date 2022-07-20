Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»

МО РФ назвало Андрея Сычевого командующим группировкой «Запад» в спецоперации на Украине

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны России впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад» в специальной операции на Украине. Им оказался генерал-лейтенант Андрей Сычевой, передает РБК в Telegram-канале.

О нем говорится в отчете ведомства о поездке Сергея Шойгу для инспекции этой группировки войск. «По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника», — отметили в Минобороны.

В 1990 году Андрей Сычевой окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2016 году завершил обучение в Военной академии Генерального штаба.

Материалы по теме:
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022

Военную карьеру Сычевой начал с должности командира взвода. В феврале 2019-го ему доверили командование 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

В феврале против генерал-лейтенанта Евросоюз ввел персональные санкции.

20 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад» и дал ряд указаний.

Ранее Минобороны назвало генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командующим группировкой «Восток» в спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин предостерег Запад от ограничений на закупку российской нефти
Мост в Херсоне вновь обстреляли из HIMARS
Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска
В МИД России обвинили киевские власти в желании изничтожить украинцев
Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками
Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»
Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов в Донбассе
Российских ветеринаров осудят за подделку документов об экспертизе мяса
В России призвали ужесточить контроль над ценами
Блогерша перестала брить тело и рассказала о реакции окружающих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.