Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу дал указание группировке «Запад» быстрее уничтожать украинские БПЛА

Шойгу дал указание группировке «Запад» повысить оперативность уничтожения украинских БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В частности, министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам. По итогам Шойгу дал указание повысить оперативность уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем ранее руководитель оборонного ведомства проинспектировал группировку «Восток». Впоследствии он дал указание командующему поражать высокоточным оружием средства большой дальности Вооруженных сил Украины, из которых ведется обстрел по жилым кварталам Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин предостерег Запад от ограничений на закупку российской нефти
Мост в Херсоне вновь обстреляли из HIMARS
Российский губернатор сообщил об артобстреле ВСУ приграничного пункта пропуска
В МИД России обвинили киевские власти в желании изничтожить украинцев
Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками
Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой войск «Запад»
Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов в Донбассе
Российских ветеринаров осудят за подделку документов об экспертизе мяса
В России призвали ужесточить контроль над ценами
Блогерша перестала брить тело и рассказала о реакции окружающих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.