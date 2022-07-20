Шойгу дал указание группировке «Запад» быстрее уничтожать украинские БПЛА

Шойгу дал указание группировке «Запад» повысить оперативность уничтожения украинских БПЛА

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В частности, министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым боевым задачам. По итогам Шойгу дал указание повысить оперативность уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем ранее руководитель оборонного ведомства проинспектировал группировку «Восток». Впоследствии он дал указание командующему поражать высокоточным оружием средства большой дальности Вооруженных сил Украины, из которых ведется обстрел по жилым кварталам Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.