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Шойгу проинспектировал задействованную на Украине группировку «Восток»

Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине группировку РФ «Восток»

Кадр: Минобороны России

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», задействованную в специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 18 июля, в военном ведомстве сообщили журналистам.

Министр также заслушал доклад командующего о текущей обстановке и выполнении задач по разгрому противника и дал указание командующему поражать высокоточным оружием средства большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых ведется обстрел по жилым кварталам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 18 июля Минобороны показало на видео, как российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» наносит удар по объектам украинской военной инфраструктуры.

16 июля сообщалось, что Сергей Шойгу провел инспекцию группировок «Центр» и «Юг», которые также принимают участие в спецоперации.

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Евгения Куликова
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