Шойгу проинспектировал российские войска на Украине

Министр обороны РФ Шойгу проинспектировал российские группировки войск на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию группировок ВС РФ, принимающих участие в военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Речь идет о группировках «Центр» и «Юг». В ходе проверки глава ведомства заслушал доклады командующих этими силами генерала армии Сергея Суровикина и генерал-полковника Александра Лапина.

Как отмечает пресс-служба, Шойгу поговорил и с другими командирами на местах, обсудил текущую обстановку на фронте и «характер действий противника в ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач».

В это же время министр обороны поручил командованию нарастить действия российских Вооруженных сил по всем оперативным направлениям. Он поставил задачу исключить возможности Киева наносить удары по населенным пунктам и позициям союзных войск в Донбассе.