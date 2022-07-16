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Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине

Министр обороны Шойгу приказал нарастить действия группировок ВС РФ на Украине

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил (ВС) страны по всем направлениям на Украине. Об этом он заявил в субботу, 16 июля, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, подобные меры необходимы, чтобы не дать Киеву наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в населенных пунктах на территории Донбасса и других регионов.

Уточняется, что соответствующие указания Шойгу дал после того, как заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр», которые принимают участие в российской спецоперации на Украине.

В начале июле Шойгу заявил, что российские войска продолжат обеспечивать мирную жизнь на оказавшихся под их контролем в ходе специальной военной операции на Украине территорий. Он также отчитался о том, что военные совместно с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили территорию ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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