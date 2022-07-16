Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине

Министр обороны Шойгу приказал нарастить действия группировок ВС РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил (ВС) страны по всем направлениям на Украине. Об этом он заявил в субботу, 16 июля, пишет ТАСС.

По словам главы Минобороны, подобные меры необходимы, чтобы не дать Киеву наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в населенных пунктах на территории Донбасса и других регионов.

Уточняется, что соответствующие указания Шойгу дал после того, как заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр», которые принимают участие в российской спецоперации на Украине.

В начале июле Шойгу заявил, что российские войска продолжат обеспечивать мирную жизнь на оказавшихся под их контролем в ходе специальной военной операции на Украине территорий. Он также отчитался о том, что военные совместно с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили территорию ЛНР.