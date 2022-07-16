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Минобороны России сообщило о покинувших боевые позиции ВСУ в Артемовске

Минобороны России сообщило, что украинские силы покинули боевые позиции в Артемовске
Начало событий в новости Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские силы бригады территориальной обороны оставили боевые позиции в районе Артемовска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По данным российского военного ведомства, позиции покинули 45 военных 204-го батальона 241-й бригады теробороны, требуя отправить их на запад Украины. Конашенков отметил, что украинские военные отказываются от участия в боевых действиях.

Ранее 16 июля министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил (ВС) страны по всем направлениям на Украине. По его словам, подобные меры необходимы, чтобы не дать Киеву наносить массированные ракетные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в населенных пунктах на территории Донбасса и других регионов.

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Любовь Ширижик
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