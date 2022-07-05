Шойгу рассказал о будущем оказавшихся под контролем России в ходе СВО территорий

Шойгу заявил, что ВС России продолжат обеспечение мира на освобожденных территориях

Вооруженные силы (ВС) России продолжат обеспечивать мирную жизнь на оказавшихся под контролем в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине территорий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова передает ТАСС.

«Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено», — сказал глава Минобороны.

Также Шойгу напомнил, что ВС России совместно с подразделениями народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью освободили территорию ЛНР.

3 июля Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел.

О начале СВО Владимир Путин сообщил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.