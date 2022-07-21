Samsung упростит смартфоны ради экономии

The Elec: Samsung лишит дешевые смартфоны дополнительной камеры в целях экономии

Samsung ради экономии перестанет оснащать доступные телефоны дополнительной камерой. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Как стало известно источникам медиа, Samsung решила перестать комплектовать смартфоны среднего класса камерой, предназначенной для замера глубины кадра. Подобный сенсор обычно используется в смартфонах для более точной работы портретного режима. Компания намерена выпускать упрощенные смартфоны, лишенные дополнительного модуля, с 2023 года.

В отчете издания говорится, что будущие аппараты Galaxy A24, Galaxy A34 и Galaxy A54 будут иметь три камеры — основную, сверхширокоугольную и модуль для макросъемки. Обычно даже дешевые аппараты корейского бренда оснащались датчиком глубины. Так, Galaxy A24 может получить основную камеру разрешением 50 мегапикселей, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей и камеру для макросъемки на 5 мегапикселей.

Инсайдеры заключили, что таким образом Samsung намерена сократить расходы на производство телефонов среднего класса. Скорее всего, характеристики камер флагманских смартфонов останутся на том же уровне.

Ранее инсайдер Абхишек Ядав рассказал, что Samsung будет выпускать новые флагманские смартфоны в комплекте с бесплатным зарядным устройством. Однако подобные девайсы выйдут только на рынке Бразилии, где компанию неоднократно штрафовали за продажу аппаратов без аксессуаров.