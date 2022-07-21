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В Минздраве заявили о росте заболеваемости COVID-19 в России

Замглавы Минздрава Плутницкий заявил, что в России растет заболеваемость COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом завил замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, его цитирует ТАСС.

Замглавы министерства рекомендовал россиянам пройти повторную вакцинацию от коронавируса спустя полгода после предыдущей прививки. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии.

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После отмены ограничений в России обнаружили новые подвиды омикрон-штамма. В связи с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране ожидается рост заболеваемости COVID-19, подчеркнув, что распространение новых подвидов не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.

За минувшие сутки в России выявили 6391 случай заражения коронавирусом — это максимальный показатель с 1 мая. Госпитализировали 1195 пациентов, выписали — 4529. Всего с начала пандемии общее число инфицированных достигло 18 511 120.

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Анастасия Шейкина
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