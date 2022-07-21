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Прически из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря популярному сериалу

Стрижки шэг, маллет и пикси вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»

Фото: Global Look Press

Прически, которые были особенно распространены в 1980-х годах, вновь вернулись в моду благодаря популярному сериалу «Очень странные дела», премьера нового сезона которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 27 мая. Об этом сообщает Fast Company.

Речь идет о таких стрижках, как шэг, маллет, пикси и бикси, для которых характерны многослойность и нарочитая небрежность. Отмечается, что указанные прически стали трендовыми благодаря широкой популярности героя Эдди Мансона, роль которого в шоу исполняет актер Джозеф Куинн. Знаменитость снялся в картине с длинными и объемными волосами.

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Помимо этого, согласно материалу, подобным стрижкам отдали предпочтение поп-исполнительница Майли Сайрус, которая показала свое преображение в соцсетях, а также предпринимательница Ким Кардашьян. Последняя сфотографировалась с прической маллет в новой рекламе собственного бренда Skims.

В июле стало известно, что одежда из 1980-х также обрела актуальность благодаря сериалу «Очень странные дела». Так, вдохновившись образами главных героев американского шоу, покупатели принялись массово приобретать яркую одежду и аксессуары, а именно рубашки в клетку, куртки-бомберы, подтяжки, футболки с разноцветными принтами, кепки, плиссированные юбки, наряды из денима, комбинезоны и другие аналогичные вещи.

Ранее появилась информация о том, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил новый рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Общее время просмотров сезона по всему миру составило 286,79 миллиона часов в первый уикенд. По этому показателю «Очень странные дела» обошли второй сезон «Бриджертонов».

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Майя Пономаренко
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