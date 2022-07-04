Одежда из 1980-х вновь вернулась в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»

Forbes: клетчатые рубашки вернулись в моду благодаря сериалу «Очень странные дела»

Предметы гардероба из 1980-х годов вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Очень странные дела», премьера нового сезона которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 27 мая. Об этом сообщает Forbes India.

Известно, что вдохновившись образами главных героев американского шоу, покупатели принялись массово приобретать яркую одежду и аксессуары, а именно, рубашки в клетку, куртки-бомберы, подтяжки, футболки с разноцветными принтами, кепки, плиссированные юбки, наряды из денима, комбинезоны и другие аналогичные вещи.

По данным маркетинговой платформы LTK, количество запросов со словами «клетчатая рубашка» и «куртка-лесоруба» на сайтах ретейлеров выросло на три тысячи процентов с начала трансляции сериала по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, в тот же период спрос на бомберы и винтажные головные уборы увеличился на 200 и 120 процентов соотвественно.

Ранее появилась информация о том, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил новый рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Общее время просмотров сезона по всему миру составило 286,79 миллиона часов в первый уикенд. По этому показателю «Очень странные дела» обошли второй сезон «Бриджертонов».

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