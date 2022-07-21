В Херсоне сообщили об обстреле моста ракетами HIMARS

Администрация Херсонской области заявила о 12 сбитых ракетах HIMARS, выпущенных по мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вновь обстрелять Антоновский мост в Херсоне. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Глава региона рассказал, что украинские военные выпустили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по мосту. По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 12 ракет, они разорвались и упали в Днепр.

Стремоусов также добавил, что попаданий и разрушений в результате удара ВСУ нет.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что американская сторона передаст Украине 20 РСЗО HIMARS. Он также подчеркнул, что на данный момент Вашингтон уже передал Киеву 12 РСЗО.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка РСЗО HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву. Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.