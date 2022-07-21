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Экономика

Великобритания ввела новые санкции на импорт угля и нефти из России

Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из России

Фото: David Gray / Reuters

Великобритания ввела запрет на приобретение и ввоз прямым или непрямым путем российского угля и угольной продукции, а также нефти. О новых санкциях говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит 10 августа, а на импорт нефти — 31 декабря 2022 года. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи, связанных с этими товарами.

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Ранее Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Москвы, который включает запрет на российское золото. В проекте приложения к документу говорится, что ЕС запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.

Масштабные антироссийские санкции были введены Евросоюзом, США, Великобританией, Японией и другими странами в конце февраля после начала Россией спецоперации на Украине. Они затронули финансовый и банковский сектора, энергетику, транспорт и другие отрасли экономики.

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Платон Щукин
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