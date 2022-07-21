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В России захотели увеличить сумму возврата налога с покупки жилья

«Известия»: риелторы предложили увеличить сумму возврата налога с покупки жилья в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские риелторы захотели увеличить сумму возврата налога с покупки жилья. С соответствующей инициативой они обратились в правительство России и Минфин, передает газета «Известия».

Как рассказал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит предлагается поднять до 6 миллионов рублей. Для остальных регионов сумму хотят увеличить до 4 миллионов рублей. Соответственно, выплаты также увеличатся до 780 и 520 тысяч рублей.

Отмечается, что на данный момент россиянам возвращают 13 процентов с 2 миллионов, то есть 260 тысяч рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году. Однако с тех пор цены на жилье значительно выросли.

В 2021 году риелторы предложили выдавать россиянам налоговый вычет до 260 тысяч рублей при оформлении ипотечных кредитов. Согласно идее, сумма вычета будет выплачиваться банкам в качестве первоначального взноса при оформлении кредита, а расчет суммы средств производиться на основании налоговой базы, сформированной в результате выплаты НДФЛ за последние три года.

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Марина Совина
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