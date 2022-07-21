Лукашенко заявил о еще не использованном потенциале России на Украине

Президент Лукашенко заявил о еще не использованном потенциале России на Украине

Россия еще не использовала на Украине весь потенциал, которые могла бы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью агентству France Press. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, президент Белоруссии назвал главное условие для прекращения военных действий на Украине. По его мнению, украинские власти должны пойти на переговоры с Россией.

В конце июня Лукашенко заявил, что российская спецоперация на Украине полностью является выбором Запада. По его словам, западным странам предлагали решить разногласия за столом переговоров, однако они этого не захотели.