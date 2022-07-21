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Лукашенко назвал главное условие для прекращения военных действий на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное условие для прекращения военных действий на Украине — по его мнению, Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко призвал украинские власти пойти на переговоры с Россией и согласиться, что они не будут «угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории».

Алевтина Запольская
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