Президент Белоруссии Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное условие для прекращения военных действий на Украине — по его мнению, Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко призвал украинские власти пойти на переговоры с Россией и согласиться, что они не будут «угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории».