Мужчина с тату на глазах и по всему телу назвал главные минусы своей внешности

Француз Лоффредо с тату по всему телу пожаловался на критику со стороны незнакомцев

Житель Франции, чье тело полностью покрыто рисунками, назвал главные минусы жизни с нестандартной внешностью. Интервью с ним приводит Ladbible.

По информации издания, Энтони Лоффредо решился на преображения, поскольку хотел стать похожим на инопланетянина. В частности, мужчина покрыл тело рисунками, а также нанес тату на глаза и вживил под кожу импланты, которые имитируют рога. Помимо этого, он ампутировал часть носа и языка, а также избавился от ушей.

По словам героя материала, он часто сталкивается с критикой в свой адрес со стороны хейтеров в соцсетях и незнакомцев в реальной жизни. «Люди считают меня сумасшедшим. Кто-то убегает на улице, испугавшись моего вида, поэтому я стараюсь сторониться детей и пенсионеров во время прогулок. На самом деле, моя жизнь — борьба», — пожаловался француз.

Кроме того, собеседник издания признался, что не может найти работу. «Выглядеть таким образом — мой выбор, который радует меня, но все же существует множество минусов вроде этого. У меня есть семья, я хочу работать, но этого недостаточно, чтобы быть "нормальным" в глазах общественности», — посетовал Лоффредо в заключение.

Ранее жительница Флориды, США, Шарлотта Гуттенберг, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная женщина мира, показала старые фото с чистой кожей. Известно, что тело 73-летней американки покрыто рисунками на 98,75 процента. На данную трансформацию женщина решилась после смерти мужа, который был против ее увлечения.